Mercato - ASSE : l’ASSE présente ses trois dernières recrues

Publié le 3 septembre 2022 à 21h30 par La rédaction

Ce samedi midi, Laurent Battles et Loïc Perrin ont présenté les trois dernières recrues de ce mercato estival : Ibrahima Wadji, Léo Pétrot et Thomas Monconduit. Très heureux de rejoindre l’ASSE, les trois joueurs ont profité pour adresser quelques mots à leurs supporters, mais aussi à leurs nouveaux coéquipiers.

Présents en conférence de presse ce samedi midi, Laurent Battles et Loïc Perrin en ont profité pour présenter ses trois dernières recrues de ce mercato estival. Parmi eux, on retrouve l’attaquant sénégalais, Ibrahima Wadji, arrivé en provenance du Qarabag FK, Léo Pétrot et Thomas Monconduit arrivent quant à eux de Lorient.

« L’ASSE, c’est une équipe historique, c’est un club très populaire »

Le premier joueur à être présenté face à la presse a été Ibrahima Wadji. L’attaquant sénégalais a exprimé sa joie d’être à l’ASSE et a notamment voulu lancer un message à l’un de ses nouveaux coéquipiers, Jean-Philippe Krasso. « Les garçons sont vraiment sympas. J’ai regardé le match contre Bastia. La première fois qu’on m’a parlé de Saint-Etienne, je n’y croyais pas. Le coach et Loïc (Perrin) m’ont convaincu. Je me suis vu dans le projet du club et dans ses objectifs… et puis c’est Saint-Étienne aussi. Saint-Étienne, c’est un rêve pour les Sénégalais, tout le monde au Sénégal connaît l’ASSE, c’est une équipe historique, c’est un club très populaire Je suis un joueur de profondeur. Krasso, c’est un super joueur techniquement et c’est plaisant de jouer avec des joueurs comme ça. il marque beaucoup de buts, ça fait plaisir de jouer avec un joueur comme ça. Il peut me laisser des espaces en décrochant. Je suivais Saint-Etienne quand ils étaient en Ligue 1. Jouer dans ce stade-là, c’est un rêve devenu réalité. »

« J’avais la sensation au fond de moi que l’histoire n’était pas terminée »

Revenu à l’ASSE après avoir quitté le club en 2019, Léo Pétrot a toujours su que son histoire avec l’AS Saint-Étienne n’était pas terminée. « J’ai passé 7 ans ici, donc je suis vraiment content de revenir. En partant, j’avais la sensation au fond de moi que l’histoire n’était pas terminée. J’ai toujours cru pouvoir revenir. Je connais très bien Laurent (Batlles) et je suis très content de le retrouver. C’est un argument, il m’a beaucoup fait progresser. J’ai suivi tous les matches. Il y a eu un début compliqué, mais on reste sur un très bon résultat contre Bastia. L’important, c’est d’enchaîner maintenant pour aller le plus haut possible. C’est un rêve. J’avais pu faire un groupe avec Loïc (Perrin), mais jouer à Geoffroy-Guichard, c’est un rêve. Je ne sais pas s’il y a eu un déclic entre Andrézieux et Lorient, il y a eu deux mois entre mon départ et mon premier match pro. »

