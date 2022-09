Foot - Mercato - ASSE

Cette recrue de Batlles justifie son choix après son transfert

Publié le 3 septembre 2022 à 15h10 par Amadou Diawara

A la mi-aout, l'ASSE a officialisé la signature de Benjamin Bouchari. Alors qu'il fait ses premiers pas chez les Verts, le crack de 20 ans ne regrette pas du tout son choix. D'ailleurs, Benjamin Bouchari a expliqué dernièrement pourquoi il avait décidé de rejoindre l'ASSE lors de ce mercato estival.

Pour étoffer son milieu de terrain, l'ASSE a annoncé le 16 aout l'arrivée de Benjamin Bouchari. Alors qu'elle prend peu à peu ses marques chez les Verts , la pépite de 20 ans est revenue sur son transfert. Lors d'un entretien accordé à DM Sport , Benjamin Bouchari a expliqué son choix de signer à l'ASSE et n'a pas manqué de lâcher quelques précisions sur les coulisses de son arrivée.

« Il y avait beaucoup de clubs intéressés, que cela soit au Portugal, en France, en Italie ou encore aux Pays-Bas. Je n’ai jamais eu de réelles préférences pour un championnat, mais le projet sportif de Saint-Étienne m’a beaucoup plu et j’ai ressenti qu’il allait me faire confiance », a précisé Benjamin Bouchari, avant d'en rajouter une couche.

