ASSE : Aouchiche a fait un flop, l’explication tombe

Publié le 16 septembre 2022 à 04h45 par Thibault Morlain

Arrivé en provenance du PSG en 2020 avec l’étiquette de grand talent en devenir, Adil Aouchiche était très attendu à l’ASSE. Malheureusement, en deux saisons, le milieu offensif n’aura jamais réussi à s’imposer. Alors que ce flop a pris fin cet été, des explications ont été apportées concernant l’échec d’Aouchiche dans le Forez.

Considéré comme un grand talent en devenir au PSG, Adil Aouchiche avait fait le choix de rejoindre l’ASSE pour lancer sa carrière au plus haut niveau. Une décision qui n’a finalement pas porté ses fruits puisque chez les Verts, l’ancien Parisien a enchainé les déceptions. Et Aouchiche a d’ailleurs fini par faire ses valises cet été, quittant l’ASSE pour rejoindre Lorient.

Un problème de positionnement

Mais pourquoi cela n’a-t-il pas fonctionné pour Adil Aouchiche à l’ASSE ? Un de ses anciens formateurs au PSG croit peut-être avoir la réponse. En effet, pour Le Progrès , cet interlocuteur a pointé un problème de positionnement. A l’ASSE, Aouchiche a été aligné dans un rôle très offensif, or, c’est plus bas, en tant que 6 ou 8 qu’il pourrait être plus à l’aise. « Il a le volume de jeu pour jouer dans ce rôle, qui lui permettrait de plus se projeter sans avoir la nécessité d’être décisif », explique ce formateur.

Aouchiche veut se relancer à Lorient