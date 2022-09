Foot - OM

OM : Igor Tudor reçoit un gros coup de pression

Publié le 28 septembre 2022 à 19h30 par Bernard Colas

Alors que la trêve internationale touche à sa fin, l’Olympique de Marseille s’apprête à entamer un marathon jusqu’à la Coupe du monde. Les joueurs d’Igor Tudor vont disputer 11 matches en 44 jours, un calendrier périlleux qui va obliger l’entraîneur phocéen à faire certains choix comme l’explique Didier Farrugia, ancien préparateur physique de l’OM.

Après cette trêve internationale, les clubs s’apprêtent à retrouver la compétition avec un calendrier surchargé en raison de la Coupe du monde qui approche (20 novembre – 18 décembre). L’Olympique de Marseille va notamment devoir enchaîner les matches dans un laps de temps très court, à savoir 11 rencontres en l’espace de 44 jours, et cela commencera dès vendredi avec un déplacement à Angers. Alors que le club a déjà été confronté à certaines indisponibilités avant la trêve (Dimitri Payet, Éric Bailly, Chancel Mbemba, Samuel Gigot), Igor Tudor devra se montrer habile pour permettre à ses joueurs d’échapper aux blessures.



« Les joueurs sont trop sollicités, avec un match tous les trois jours depuis bientôt deux mois »

Ancien préparateur physique de l’OM, Didier Farrugia n’hésite pas à mettre la pression sur Igor Tudor. « Au cours de la première semaine de coupure, j'aurais programmé de la régénération pour les joueurs n'étant pas partis en sélection ; la deuxième, j'aurais travaillé sur la vitesse. Et du renforcement musculaire en salle pour faire de la prévention de blessure, éviter les lésions musculaires et chercher de l'amplitude. Je ne serais pas allé chercher des pics de performance. Les joueurs sont trop sollicités, avec un match tous les trois jours depuis bientôt deux mois. Ils ont très peu de plages de régénération. À ce rythme, les internationaux vont faire 65 à 68 matches dans l'année. C'est énorme », prévient celui qui a travaillé au côté d'Eric Gerets, dans des propos accordés à La Provence .

« Tudor a intérêt à faire plus tourner son effectif pour le bien des joueurs »