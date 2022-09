Foot - OM

Voilà le calendrier démentiel qui attend l’OM jusqu’au Mondial

Publié le 28 septembre 2022 à 03h45 par Thibault Morlain

Alors que les sélections nationales viennent de faire leur dernière répétition avec la Coupe du Monde, il va désormais falloir se rencontrer sur le championnat. Et d’ici le début du Mondial, les matchs vont s’enchainer. Cela va notamment être le cas pour l’OM. En effet, le calendrier du club phocéen s’annonce chargé d’ici le 20 novembre, date du coup d’envoi de la Coupe du Monde.

Pour l’OM, le début de saison est très bon, si ce n’est en Ligue des Champions, avec deux défaites en deux matchs. Mais voilà qu’il ne va pas falloir lever le pied. En effet, si la Coupe du Monde approche et les esprits vont petit à petit se tourner vers se rendez-vous, il y a encore la Ligue et la Ligue des Champions. Et pour l’OM, le programme est corsé.

Des chocs en Ligue 1

D’ici le Mondial, l’OM aura 11 rencontres à jouer. Et en Ligue 1, il y a de gros choses qui se profilent avec le PSG, Lens, l'OL et Monaco, sans oublier également les matchs face à Angers, Ajaccio et Strasbourg.

Relever la tête en Ligue des Champions

Outre la Ligue 1, il y aura aussi la Ligue des Champions pour l’OM qui devra inverser la vapeur après deux défaites. Mais avec la double confrontation contre le Sporting Portugal, le déplacement à Francfort et la réception de Tottenham, les hommes d’Igor Tudor auront fort à faire.