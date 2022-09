Foot - OM

OM : Pablo Longoria au coeur de la polémique à l’OM ?

Publié le 30 septembre 2022 à 18h45 par La rédaction

Depuis son arrivée à l'OM, Pablo Longoria est adulé par tous les supporters. Il faut dire que le désormais président du club phocéen fait de véritables miracles sur le mercato. Cela a encore été le cas cet été. Pour autant, tout ne serait pas tout rose autour de Longoria. En effet, à l'OM, en interne, il existerait certaines tensions concernant Pablo Longoria et ses méthodes de travail.

Ce mercredi, on apprenait le départ de Frank McCourt de son poste de président du Conseil de Surveillance de l’OM. Alors que le club est en grande difficulté financière, l’Américain reprochait même Pablo Longoria de ne pas avoir assez vendu cet été. Florent Germain est revenu sur RMC sur les différentes tensions qui tournent autour de l’Espagnol.

OM : Entre Marcelo Bielsa et l'OM, la guerre est déclarée https://t.co/RARIG9EJHF pic.twitter.com/DnmK9GKvGZ — le10sport (@le10sport) September 30, 2022

« Certains reprochent à Pablo Longoria de vouloir faire un petit peu le ménage »

Présent sur RMC , Florent Germain explique que plusieurs personnes en interne reprocheraient à Pablo Longoria de vouloir trop restructurer le club. « Certains reprochent à Pablo Longoria de vouloir faire un petit peu le ménage et avec ses associés espagnols, Javier Ribalta, Pablo Iriondo, de vouloir restructurer le club tellement en profondeur qu’il pourrait y avoir des départs. Donc ça, ça créé des tensions. »

« D’autres reprochent à Pablo Longoria de ne pas suivre la feuille de route de l’actionnaire »