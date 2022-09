Foot - Mercato - OM

Mercato : L'OM explique la décision retentissante de Frank McCourt

Publié le 30 septembre 2022 à 17h00 par Amadou Diawara

Ce mercredi, Frank McCourt a décidé de démissionner de son poste de président du Conseil de Surveillance. Et c'est son conseiller Barry Frederick Cohen qui va le remplacer. Via un communiqué partagé ce vendredi, l'OM a dévoilé les raisons qui ont poussées Frank McCourt a faire ce choix.

Alors qu'il a racheté l'OM en 2016, Frank McCourt est dans le même temps devenu le président du Conseil de Surveillance du club. Toutefois, ce mercredi, le propriétaire marseillais a décidé de lâcher ce poste et de laisser son conseiller Barry Frederick Cohen prendre sa place. Un choix qui a relancé les rumeurs sur la vente de l'OM. Via un communiqué partagé ce vendredi, le club phocéen a lâché toutes ses vérités sur la démission de Frank McCourt de son rôle de président du Conseil de Surveillance.

« L'Olympique de Marseille est en position de force, grâce au leadership du président Pablo Longoria et de ses équipes. Le club demeure, plus que toujours, une priorité pour McCourt Global et bénéficiera du soutien total de son PDG, Frank McCourt. Le conseil de surveillance de l'OM est entre de bonnes mains, et les récents changements intervenus au sein du conseil de surveillance n'ont pas d'incidence sur la stratégie et les activités de l'OM » , a écrit l'OM, avant d'ajouter.

« La décision de Frank McCourt de démissionner du conseil traduit une réorganisation interne au sein de McCourt Global visant à élargir les responsabilités de ses dirigeants pour maintenir le rythme de développement mondial de l'organisation et d'accélérer le travail de Project Liberty, une initiative à but non lucratif lancée par McCourt Global » , a poursuivi l'OM, avant de conclure.

