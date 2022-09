Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt, vente... L'énorme mise au point de l'OM

Publié le 29 septembre 2022 à 19h10 par Pierrick Levallet

Président du Conseil de Surveillance de l’OM, Frank McCourt a finalement quitté son poste récemment. Son départ a naturellement agité les foules, notamment en ce qui concerne la question de la vente du club. Cette décision aurait-elle un lien avec cela ? En tout cas, en interne les choses sont très claires quant au motif du départ de Frank McCourt.

Il y a encore quelques mois, le tandem Jacques-Henri Eyraud/Frank McCourt était à la tête de l’OM. Mais en février 2021, le président marseillais a été remplacé par Pablo Longoria, sans pour autant quitter le club phocéen. Jacques-Henri Eyraud continuait à siéger au sein du Conseil de Surveillance, présidé par Frank McCourt. Toutefois, ce dernier aurait décidé de prendre du recul et a donc quitté son poste.

OM : McCourt a démissionné, l’OM donne des explications https://t.co/v82vrTdBiY pic.twitter.com/CL21hRnOZd — le10sport (@le10sport) September 29, 2022

McCourt a démissionné

D’après plusieurs sources, Frank McCourt n'est plus le président du Conseil de Surveillance de l’OM. L’Américain a été remplacé par Barry Cohen, actionnaire du club phocéen. De quoi relancer le feuilleton autour de la vente de l’OM. Le départ de Frank McCourt est-il lié à cela ?

Aucun rapport entre son départ et la vente de l’OM