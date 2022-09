Foot - Mercato - OM

OM : Successeur de Payet ? Amine Harit lâche ses vérités

Publié le 29 septembre 2022 à 17h30 par Thibault Morlain

Alors que cela est compliqué cette saison à l’OM pour Dimitri Payet, les questions se posent déjà quant à son avenir. Aujourd’hui sous contrat jusqu’en 2024 avec le club phocéen, le Réunionnais pourrait donc se rapprocher de la fin. Qui pourrait alors venir faire oublier Payet ? La solution pourrait déjà être dans l’effectif d’Igor Tudor avec Amine Harit. Le Marocain s’est d’ailleurs livré sur ce sujet.

La saison dernière, Dimitri Payet était le patron de l’OM. Tout tournait autour de lui. Actuellement, ce n’est plus le cas. Ayant fait les frais du changement d’entraîneur et de l’arrivée d’Igor Tudor, le numéro 10 olympien se retrouve maintenant sur le banc de touche à jouer les remplaçants de luxe. Il n’en fallait alors pas plus pour se questionner sur l’avenir de Payet, sous contrat jusqu’en 2024.

« Sa carrière n’est pas encore terminée »

La succession de Dimitri Payet est ainsi un sujet désormais. Qui pourrait alors prendre la place du Réunionnais à l’OM ? Ce rôle pourrait notamment revenir à Amine Harit, qui a fait son retour au sein du club phocéen lors du dernier mercato estival. D’ailleurs, présent en conférence de presse ce jeudi, le Marocain s’est livré sur la succession de Payet et ses capacités à le faire. « Sa carrière n’est pas encore terminée. C’est que lui qui peut le savoir. Il est important dans le vestiaire. Oui je me sens prêt pour le remplacer mais il n’est pas encore parti. Il est de mieux en mieux. Il a 10-12 ans de carrière. Il est très professionnel. Je suis là pour apprendre de lui. Si j’ai la chance de lui ressembler à l’OM, ça serait quelque chose de magnifique pour moi. Mais il n’est toujours pas parti », a lâché Harit.

