EXCLU - Mercato - Nice : La vérité sur Lucien Favre

Publié le 29 septembre 2022 à 17h00 par Alexis Bernard

Durant la trêve internationale, plusieurs médias ont annoncé le départ de Lucien Favre de l’OGC Nice. Et même l’arrivée probable de Mauricio Pochettino pour le remplacer. Voici les éléments du 10 Sport sur ce dossier.

La défaite contre Angers (0-1), la quatrième de la saison en Ligue 1, a fait mal. Sur leur pelouse, les Aiglons n’ont pas réussi à venir à bout d’une équipe pourtant mal en point. Un revers qui ajoute au bilan plus que mitigé de l’OGC Nice version 2022-2023. Pas l’idéal pour travers une trêve internationale, des doutes plein la tête. Moment choisi par plusieurs médias pour évoquer le départ précipité de Lucien Favre, de retour cet été sur la Cote d’Azur. Faute de résultat, et de pouvoir bien faire jouer son équipe, critère important aux yeux de l’actionnaire principal Ineos, le Suisse prendrait la porte. Et pour le remplacer, un profil bien connu de la Ligue 1, puisqu’il pilotait encore récemment le PSG : Mauricio Pochettino !

Aucune discussion entre Favre et Nice à ce sujet

Plusieurs de nos confrères ont évoqué à plusieurs reprises la piste Mauricio Pochettino, allant même jusqu’à relater des rendez-vous, des discussions et des négociations pour sa venue à l’OGC Nice. Au sortir de cet épisode houleux, qui a animé bien au-delà de l’arrière-pays niçois, Le 10 Sport a cherché à faire la lumière sur le dossier Favre. Du côté du club, comme dans l’entourage du technicien suisse, on évoque la même version. Et d’autres sources confirment une chose qui semble claire : A aucun moment, l’OGC Nice et Lucien Favre n’ont évoqué une séparation ou l’idée d’une fin de collaboration. L’ancien coach du Borussia Dortmund n’a pas été reçu par ses dirigeants ni n’a été informé de quelconque intention de mettre fin à sa mission.

Rien avec Pochettino ?

S’il est exact qu’Ineos commence à s’impatienter et que les dirigeants niçois attendent un réveil rapide de son équipe première, la question d’un départ de Lucien Favre n’a pas été envisagée et encore moins actée. En ce qui concerne le dossier Mauricio Pochettino, là encore, impossible d’avoir des confirmations. Un rendez-vous avec l’OGC Nice ? Toutes les parties démentent. Des discussions formelles ou non, même chose. Au sein du club, comme autour du technicien argentin, on assure qu’il n’y a pas eu de sujet commun. Est-ce que, de son côté, Ineos a tenté quelque chose ? Impossible à dire. Mais le fait est que l’OGC Nice, et ses dirigeants opérationnels, n’ont rien mis en place pour attirer Mauricio Pochettino dans ses filets.