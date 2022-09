Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG: Annoncé à Paris, Pogba justifie son transfert avorté

Publié le 29 septembre 2022 à 15h00 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec Manchester United, Paul Pogba avait la possibilité de tenter une nouvelle aventure au PSG, mais il a préféré faire son retour à la Juventus. Interrogée ce jeudi sur son transfert, la Pioche a expliqué en détail son choix de snober le club parisien pour rejoindre la Vieille Dame.

Alors qu'il était dans sa dernière année de contrat avec Manchester United, Paul Pogba a décidé de ne pas prolonger son séjour à Old Trafford et de changer de club librement et gratuitement. Malgré l'intérêt du PSG, le champion du monde français a préféré faire son retour à la Juventus lors du dernier mercato estival. Interrogé longuement par GQ Italia , Paul Pogba a dévoilé toutes les raisons qui l'ont poussées à faire son retour à Turin, plutôt que de tenter une nouvelle expérience à Paris.

«C'est mon cœur qui a fait le choix»

« Mon retour à la Juventus ? J'aime penser et dire que c'est mon cœur qui a fait le choix. C'était peut-être aussi le bon moment pour revenir ici. Les trois dernières années à Manchester, également conditionnées par des blessures, ne se sont pas déroulées comme je le souhaitais, ce n'est pas un mystère. Si l'on ajoute à cela le fait que la Juve sortait également de deux années où elle n'avait pas remporté le Scudetto, c'était un bon défi pour nous deux. Et peut-être était-ce le bon moment pour que nous nous retrouvions et que nous essayions de retrouver la place qui nous revient, à la Juve et à moi. Et surtout de renouer avec la victoire » , a expliqué Paul Pogba, avant d'en rajouter une couche.

«Ce maillot est spécial, il fait ressortir le meilleur de moi-même»

« Pourquoi la Juventus et pas un autre club ? Je veux toujours jouer, et je veux donner le meilleur de moi-même. Et au fond de moi, je sais que ce maillot est spécial, il fait ressortir le meilleur de moi-même. Nous avons construit une bonne histoire avec cette équipe, que je n'ai jamais oubliée, même lorsque j'ai quitté la Juve. Revenir ici est toujours une motivation pour moi, un encouragement à bien faire. Je n'ai jamais eu le moindre doute sur le fait que c'était ma place », a confié Paul Pogba, avant de révéler que Massimiliano Allegri et les supporters de la Juventus ont influer sur son choix.

