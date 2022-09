Foot - Equipe de France

Pogba de retour ? Les premiers doutes apparaissent

Publié le 28 septembre 2022 à 22h30 par Axel Cornic

Après on opération au genou, qu’il aurait faire beaucoup plus tôt cette année, Paul Pogba croise les doigts pour revenir à temps et ainsi postuler pour une place à la Coupe du monde. Une course contre la montre est lancée et si les dernières nouvelles semblaient rassurantes, il semble être encore trop tôt pour parler d’un retour.

Le soufflé est rapidement retombé. Le retour de Paul Pogba a passionné les supporters de la Juventus cet été, qui n’ont pourtant pas encore eu la chance de le voir fouler le terrain. Dès le mois de juillet, le Français a ressenti des douleurs à un ménisque et le staff médical bianconeri lui avait conseillé une opération. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu...

Au coeur de la polémique, enfin une bonne nouvelle pour Pogba ? https://t.co/pO8HwM6eCT pic.twitter.com/kTpgeiYHHA — le10sport (@le10sport) September 27, 2022

Les mauvais choix de Paul Pogba

A l’époque, Paul Pogba avait refusé le plan proposé par la Juventus, soit une opération au genou dès la mi-juillet, qui aurait pu lui, offrir un retour en pleine forme au début du mois d’octobre. A la place, le milieu de terrain avait préféré une thérapie conservatrice, qui s’est révélé être un très mauvais choix. « Disons qu’elle n’a pas marché. Au contraire, la lésion s’est même aggravée » a révélé le docteur Roberto Rossi, qui l’a finalement opéré début septembre.

Deschamps n’a pas fermé la porte, mais...

Une convalescence d’une soixantaine de jour a initialement été annoncée par la Juventus, qui a semblé extrêmement agacée par le temps perdu par Paul Pogba. Ces dernières heures, certains semblent avoir aperçu le but du tunnel, puisque plusieurs médias en Italie ont annoncé un probable retour anticipé du milieu de terrain. Ce dernier pourrait même être présent pour le match retour de Ligue des Champions face à Benfica le 25 octobre prochain, ce qui pourrait répondre à la récente sortie de Didier Deschamps, qui avait expliqué que Pogba serait retenu pour la Coupe du monde, « à condition qu'il soit apte et qu'il soit en mode compétiteur ».

A Turin, on ne l’attend pas avant janvier 2023