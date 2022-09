Foot - Équipe de France

Mbappé, Pogba... Deschamps affiche une position claire

Publié le 25 septembre 2022 à 02h00 par Pierrick Levallet

Ces derniers jours, l’Équipe de France baigne dans un climat plutôt tendu. Entre toutes les polémiques qui touchent de près ou de loin les Bleus, Didier Deschamps se retrouve avec une situation délicate à gérer. Mais le sélectionneur tricolore a la confiance de tout le monde et ses méthodes pour sortir la tête du groupe de l’eau sont totalement validées.

À l’approche de la Coupe du monde, l’Équipe de France ne baigne pas vraiment dans un climat paisible. Entre les polémiques autour de Kylian Mbappé, de Paul Pogba et de la FFF, les Bleus vivent une période plutôt agitée. Mais malgré tout, Didier Deschamps essaye d’apporter une certaine sérénité au sein de son groupe. Et comme à son habitude, le sélectionneur tricolore semble gérer cette situation à la perfection.

«Didier n’est jamais aussi bon que dans l’adversité»

Après avoir déjà géré l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena et le cas de Karim Benzema, n’hésitant pas à prendre des décisions fortes pour le bien du collectif, Didier Deschamps a une certaine expérience dans les situations de crise comme le rapporte Le Parisien . Le double champion du monde essaye de transmettre des ondes positives à son effectif afin de surmonter tous les problèmes auxquels il est confronté. Pour cela, Didier Deschamps a la pleine confiance de tout le monde, comme l’explique un habitué de Clairefontaine : « Didier n’est jamais aussi bon que dans l’adversité. Depuis lundi, il est à la manœuvre, souriant, blagueur. Dire qu’on ne parle pas des multiples affaires serait mentir. Mais pour reprendre une image, on est dans un avion, agité par de fortes turbulences en sachant qu’on a dans le cockpit un pilote aguerri, le meilleur de tous. C’est vrai, on est secoué, mais on n’est pas inquiet. »

Deschamps fidèle à sa ligne de conduite

Pour faire face aux polémiques, Didier Deschamps reste fidèle à sa ligne de conduite. Son comportement vis-à-vis des joueurs qu’il a appelé n’a absolument pas changé, même si certains sont concernés par les scandales actuels (comme Kylian Mbappé). De plus, le sélectionneur de l’Équipe de France maintient le même que d’habitude pour surmonter ces épreuves. Il reste pleinement concentré sur son travail, tout en veillant à ce que chacun soit concerné par sa tâche et que le collectif finisse toujours par primer. Pour le moment, Didier Deschamps fait l’unanimité avec sa méthode. À voir si ce sera toujours le cas après la Coupe du monde.