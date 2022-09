Foot - Equipe de France

Les Bleus enchainent les polémiques, Deschamps sort du silence

Publié le 24 septembre 2022 à 20h00 par La rédaction

En conférence de presse ce samedi, Didier Deschamps a été interrogé sur les différentes polémiques qui tournent autour de l’équipe de France ou de la Fédération française de football, à seulement quelques mois de la Coupe du monde au Qatar. Après les problèmes de Paul Pogba et les revendications de Kylian Mbappé, les Bleus sont en effet pointés du doigt par l’organisation non gouvernementale Amnesty International.

Si les Français dribblent les adversaires sur le terrain, ils continuent en dehors avec d’innombrables polémiques. La préparation à la Coupe du monde du Qatar n’est en effet pas des plus sereines, puisque la FFF comme l’équipe de France doivent faire face à des affaires plus ou moins graves ou importantes.

Au coeur de l’affaire Pogba, son avocate est menacée par son frère https://t.co/c5fHzbHGOe pic.twitter.com/OVZdWfYWm0 — le10sport (@le10sport) September 24, 2022

« On n’est pas insensible à ce qui se passe autour »

La plus délicate concerne évidemment Paul Pogba. Opéré à un genou et donc en danger pour le Mondial, le milieu de la Juventus fait les gros titres des rubriques extra-sportives depuis quelques semaines, à cause du litige qui l’oppose à son frère aîné Mathias. « On n’est pas insensible à ce qui se passe autour » a confié ce samedi Raphaël Varane, ancien coéquipier de Paul à Manchester United. « On se sent aussi concerné d’une certaine façon. On essaie d'être concentrés sur le terrain ».

Après Pogba et Mbappé, c’est au tour d’Amnesty International

Avec Pogba, les Bleus ont également dû faire face au récent bras de fer entre Kylian Mbappé et la FFF et pour rien arranger, Amnesty International y est allé de sa pique. L’ONG a en effet mis la pression sur l’équipe de France pour l’alerter au sujet du respect des droits de l’homme au Qatar, pays hôte de la prochaine Coupe du monde. Une chose qui n’a pas vraiment plu à la Fédération, qui a notamment expliqué dans un communiqué assez cinglant : « La position de la FFF est très claire : participer ne signifie pas fermer les yeux et cautionner ».

« Il n'y a rien ni personne pour perturber ma tranquillité »