Pogba, marabout... La sortie fracassante de Varane

Publié le 24 septembre 2022 à 18h15 par Axel Cornic

Présent en conférence de presse ce samedi, Raphaël Varane n’a pas pu échapper aux questions concernant son coéquipier Paul Pogba, qui se retrouve au centre d’une énorme polémique actuellement. Le milieu est notamment accusé par son frère aîné Mathias d’avoir eu recours à de la sorcellerie pour nuire à Kylian Mbappé, star du PSG et de l’équipe de France.

On ne parle pas beaucoup de football, à quelques semaines d’une Coupe du monde au cours de laquelle l’équipe de France défendra son titre. Beaucoup de polémiques tournent autour des Bleus et c’est notamment le cas avec Paul Pogba, qui pourrait d’ailleurs rater la compétition mondiale à cause d’une opération subie à un genou.

Le retour à la charge de Mathias Pogba

Dans des nouvelles vidéos publiées récemment sur les réseaux sociaux, Mathias Pogba est allé plus loin dans ses accusations assurant que son plus jeune frère aurait bien fait appel à un marabout pour nuire à Kylian Mbappé. Cela aurait notamment été le cas lors d’une rencontre à élimination directe de Ligue des Champions en 2019, qui a opposé le PSG à Manchester United, club dont Paul défendait les couleurs à l’époque.

« On n’est pas insensible à ce qui se passe autour, mais... »