Accusé de sorcellerie envers Mbappé, Pogba lâche ses vérités

Publié le 24 septembre 2022 à 09h30 par Thomas Bourseau

Entre sa blessure dès son retour à la Juventus cet été qui lui a finalement valu une opération et l’affaire d’extorsion d’argent par les maîtres chanteurs pour une protection longue de treize ans, Paul Pogba aurait inclus son compatriote Kylian Mbappé dans cette polémique selon son frère, mais le joueur nie les faits.

Paul Pogba traverse une période délicate. Selon un policier chargé de la sécurité de l’Équipe de France, Pogba ne « vivait plus » depuis plusieurs mois et « voulait que ça s’arrête » comme cela est stipulé dans le procès-verbal recueilli par RMC Sport. Pogba est lui qui est dans l’oeil du cyclone et des maîtres-chanteurs.

Mbappé ciblé par le marabout ?

Sans ne rien avoir demandé à personne, Kylian Mbappé fait partie de cette supercherie et extorsion d’argent dans laquelle Paul Pogba est engluée depuis quelque temps et pour laquelle son frère Mathias lui en a publiquement voulu à deux reprises fin août et en cette fin de mois de septembre par le biais de vidéos publiées sur les réseaux sociaux pour avoir négliger la sécurité de sa famille. Pour en revenir à l’attaquant du PSG, il aurait été victime d’un sort jeté par Paul Pogba par le biais du marabout Ibrahim selon son frère Mathias et différents médias.

Coup de tonnerre, le frère de Pogba lâche une incroyable révélation https://t.co/d3QH5oWLT1 pic.twitter.com/L4goHX9EC9 — le10sport (@le10sport) September 24, 2022

Pogba est passé par un marabout pour des oeuvres humanitaires et non pour nuire à Mbappé

Cependant, d’après l’audition de Paul Pogba datant de début août aux enquêteurs que L’Équipe a pu se procurer, le marabout en question aurait été approché par le champion du monde tricolore seulement dans le cadre d’oeuvres humanitaires afin de lui apporter « grâce et bons points religieusement parlant » selon ses dires.

«Le marabout ? Un charlatan qui ne faisait que prendre l’argent»