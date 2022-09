Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme chantier, plusieurs solutions pour Campos

Publié le 24 septembre 2022 à 08h30 par Axel Cornic

Après l’échec sur Milan Skriniar lors du dernier mercato, Luis Campos est toujours à la recherche d’un ou plusieurs défenseurs. Il ne manque pas de pistes, puisque ces derniers jours on a appris que plusieurs joueurs ont été approché par le Paris Saint-Germain au cours de l’été.

Il n’a pas fallu attendre la blessure de Presnel Kimpembe pour s’en rendre compte. Le PSG a un gros problème en défense centrale, puisque Christophe Galtier ne peut compter que sur trois spécialistes du poste. Il y a bien sûr le jeune El Chadaille Bitshiabu, mais pour le moment il n’a pas eu la moindre minute de jeu avec les grands.

Mercato - PSG : Après l’échec du mercato, Campos joue avec le feu pour Skriniar https://t.co/pXELIKNJXd pic.twitter.com/WkJnFhmJNv — le10sport (@le10sport) September 23, 2022

Skriniar, le rêve de Luis Campos

Du côté de Luis Campos, on aurait bien aimé offrir un renfort de taille à Galtier dans le secteur défensif. Comment ne pas parler de Milan Skriniar, grande priorité du PSG tout au long de l’été, qui est finalement resté à l’Inter ? Un retour à la charge est déjà évoqué pour janvier, mais à Milan on serait en train de monter tout un plan pour le prolonger.

L’étrange piste Danilo

Toujours en Italie, le PSG aurait tâté le terrain du côté de la Juventus. Ce vendredi, Tuttosport nous apprend en effet que c’est Danilo qui aurait été approché par le club parisien. Pas de chance, encore une fois, puisque le Brésilien n’a jamais pensé à un départ et son club encore moins, avec une grosse revalorisation salariale qui serait en préparation.

Disasi a snobé le PSG