Dans l’affaire Pogba, le mystère s’épaissit autour de Mbappé

Publié le 24 septembre 2022 à 11h15 par Thomas Bourseau

Kylian Mbappé est pris au coeur d’une guerre fratricide entre Paul Pogba et son frère Mathias ainsi que le crime organisé comme Mathias Pogba a tenu à le souligner. Et alors que le joueur nie toute implication de marabout contre Mbappé, il a laissé planer un doute.

Les maîtres-chanteurs dans l’affaire Paul Pogba réclameraient 13M€ à la star de la Juventus en raison d’une protection de treize ans et du fait de détenir des informations compromettantes au sujet de la volonté de Paul Pogba de nuire à Kylian Mbappé. Une pression est exercée sur le clan Pogba et son entourage.

«On a failli perdre la vie à cause de ce que tu as fait au petit de l'équipe de France»

Et c’est en effet ce qu’un ami d’enfance de Paul Pogba, surnommé « Mam’s » , lui a fait savoir le 30 juillet dernier par le biais d’un SMS envoyé du portable de son frère Mathias et recueilli par RTL . « On a failli perdre la vie à cause de ce que tu as fait au petit de l'équipe de France... Maintenant tu vas leur faire le virement au plus vite sinon wallah (sic) devant Dieu j'appelle le daron (sic) de Mbappé et je lui raconte le détail ».

«Il m’avait dit qu’il savait que j’avais payé plusieurs fois un marabout»