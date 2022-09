Foot - Equipe de France

Deschamps doit-il convoquer Giroud pour la Coupe du monde 2022 ?

Publié le 24 septembre 2022 à 08h00 par La rédaction

Appelé par Didier Deschamps pour disputer les dernières rencontre de Ligue des Nations, Olivier Giroud a honoré sa 113ème sélection de la meilleure des manières en inscrivant son 49ème but sous le maillot de l'équipe de France. Le joueur de l'AC Milan a marqué les esprits avant la prochaine liste de Didier Deschamps, pour la Coupe du monde. De quoi en faire un candidat crédible ?

Olivier Giroud est un cas à part. Souvent décrié ou comparé à Karim Benzema, l'attaquant répond toujours présent sous le maillot de l'équipe de France. Le joueur de l'AC Milan a encore marqué les esprits ce jeudi soir lors de la rencontre face à l'Autriche. L'ancien buteur d'Arsenal a inscrit son 49ème but avec les Bleus et a participé à la victoire de sa formation (2-0). Giroud n'est désormais plus qu'à deux buts de devenir le meilleur buteur de l'équipe de France. Un record détenu par Thierry Henry (51). A 35 ans, il est le plus ancien du groupe, mais aussi le plus efficace. Et le sujet de sa présence lors de la prochaine Coupe du monde au Qatar fait la UNE de l'actualité.

Équipe de France : Après son retour, Giroud envoie un message fort à Deschamps https://t.co/qsVZJHGQeb pic.twitter.com/K3qWS2ig9C — le10sport (@le10sport) September 23, 2022

« Peu importe le rôle que j’aurai dans cette équipe je serai à 200 % derrière »

Après la rencontre, il s'est prononcé sur la Coupe du monde. Olivier Giroud ne sait pas s'il sera du voyage, mais restera quoi qu'il arrive un supporter de l'équipe de France. « On se parle à tous les rassemblements, on a évoqué ce sujet et je lui ai dit que moi, peu importe le rôle que j’aurai dans cette équipe je serai à 200 % derrière. Sans aucun état d’âme par rapport à mon rôle, à ma petite personne, parce que c’est le collectif qui prime » a-t-il confié dans un entretien accordé à M6 .

Mbappé milite pour une participation de Giroud

Certains membre du vestiaire n'ont pas hésité à se mouiller. C'est le cas de Kylian Mbappé, bluffé par son partenaire. « Olivier Giroud ? On s’est bien entendus, c’était une super rencontre, même avec Antoine (Griezmann), car il a joué plus haut aujourd’hui. On a réussi à combiner, à parler le même football, c’était satisfaisant. En plus, il a pu marquer et se rapprocher du record de Titi (ndlr : Thierry Henry). Je pense que, pour lui, c’est une bonne soirée. Un plus pour nous ? Bien sûr ! Quand t’es le deuxième meilleur buteur de l’équipe de France, si t’es pas un plus, tu ne seras jamais un plus ! Il nous a encore rendu service aujourd’hui » a-t-il déclaré au sujet de Giroud.

