Equipe de France : Deschamps interpelle Giroud avant le Qatar

Publié le 23 septembre 2022 à 17h00 par Amadou Diawara

Auteur d'un grand match ce jeudi soir face à l'Autriche, Olivier Giroud a été l'un des grands artisans de la victoire de la France en Ligue des Nations. Après la rencontre, Didier Deschamps n'a pas tari d'éloges à l'égard de son numéro 9, avant de se prononcer sur sa possible présence à la Coupe du Monde au Qatar.

Alors que Karim Benzema était absent en raison d'une blessure, Didier Deschamps a décidé de faire confiance à Olivier Giroud face à l'Autriche. Titularisé ce jeudi soir, le numéro 9 de l'équipe de France a fait forte impression.

«Je suis très content pour Olivier, il le mérite»

En effet, Olivier Giroud a été le grand artisan de la victoire des Bleus face à l' Autriche (2-0). Impliqué sur tous les buts de la rencontre, le buteur français a inscrit une réalisation et délivré une passe décisive à Kylian Mbappé. Interrogé en zone mixte à l'issue de la partie, Didier Deschamps a tenu à faire l'éloge d'Olivier Giroud, avant d'évoquer sa possible convocation pour la Coupe du Monde au Qatar.

«Qu’il continue d’être performant»

« (Comment interprétez-vous l’ovation du stade à la sortie d’Olivier Giroud ?) Je ne l’interprète pas. Je suis très content pour Olivier. Il le mérite. Il a eu des périodes où c’était plus compliqué pour lui, où il avait peu ou rien en club, et il continuait avec nous en étant bon. Il a participé à beaucoup d’actions offensives, c’est très bien pour lui et pour nous » , s'est enflammé Didier Deschamps.

«Il faut attendre le mois de novembre»