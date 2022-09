Foot - Equipe de France

France/Autriche : Les notes des Bleus

Publié le 22 septembre 2022 à 23h00 par La rédaction

Ce jeudi, la France affrontait l’Autriche dans le cadre de la Ligue des Nations. Une rencontre remportée par les hommes de Didier Deschamps (2-0) grâce notamment à Kylian Mbappé et Olivier Giroud, mais d’autres joueurs se sont distingués. Voilà d’ailleurs les notes des Bleus pour cette rencontre face aux Autrichiens.

Mike Maignan (5) : Titulaire en l’absence de Lloris, Maignan aura vécu une mi-temps très tranquille, n’ayant pas à s’employer. Blessé, le Milanais a toutefois dû sortir à la mi-temps et il a été remplacé par Alphonse Areola (5). Et le portier de West Ham a lui aussi vécu 45 minutes durant lesquelles il n'a pas eu d’arrêts à réaliser.



Benoit Badiashile (6,5) : Première titularisation pour le Monégasque et elle est réussie. En effet, Badiashile a livré une prestation très intéressante. Très solide dans les duels et ses interventions, le néo-international a également été précieux grâce à ses qualités de relance, que ce soit à courte ou longue distance.



Raphaël Varane (6) : De retour avec les Bleus après avoir manqué les derniers rassemblements, Varane a montré qu’il était revenu à un très bon niveau. En effet, le joueur de Manchester United a été rassurant, couvrant très bien ses deux compères de défense centrale quand cela pouvait passer dans leur dos.



Jules Koundé (Non noté) : Malheureusement pour le Barcelonais, le match aura été très court. Touché physiquement, Koundé a rapidement dû céder sa place (23ème). Remplacé par William Saliba (5). Le joueur d’Arsenal aura réalisé une rentrée en jeu très appliquée. Bien concentré, Saliba a très rarement était pris au dépourvu.



Ferland Mendy (5) : Ayant tout le couloir gauche pour lui tout seul, le joueur du Real Madrid s’est montré assez discret, lui qui dispose pourtant de très bonnes qualités offensives. Bien que Mendy ait tenté d’apporter, les différences réalisées ont été rares.



Aurélien Tchouaméni (7) : Dans la lignée de ses performances avec le Real Madrid, Tchouaméni a été impressionnant. Patron du milieu de terrain, l’international français a gratté énormément de ballons. Précieux défensivement, Tchouaméni a également montré qu’il pouvait très bien se projeter vers l’avant. Il était d’ailleurs proche de marquer grâce à un sublime retourné, qui a finalement heurté la barre transversale (35ème).



Youssouf Fofana (6,5) : A l’instar de Badiashile, Fofana a aussi réussi sa grande première avec les Bleus. Dans l’entrejeu, le joueur de l’AS Monaco a été très actif. Aux côtés de Tchouaméni, il a formé un très bon duo et s’est fait remarquer en harcelant l’adversaire et pressant à de nombreuses reprises, ce qui a permis aux Bleus de récupérer les ballons.



Jonathan Clauss (5,5) : Libre dans son couloir droit, le joueur de l’OM a montré tout au long du match ses très bonnes qualités d’attaquants. A plusieurs reprises, Clauss s’est retrouvé en position de centre, bien qu’il a manqué de précision dans l’avant-dernier geste. Le Marseillais s’est également retrouvé devant les buts, manquant toutefois une très belle occasion (52ème). Très bon offensivement, Clauss a toutefois pu se montrer un peu plus fébrile quand il fallait défendre.



Antoine Griezmann (6) : Jamais avare d’efforts, Griezmann s’est montré très remuant comme à son habitude. En difficulté à l’Atlético, le numéro 7 des Bleus était en réussite ce soir. Aux commandes du jeu de l’équipe de France, Griezmann a multiplié les décalages et il a fini par être décisif en délivrant un centre parfait pour Olivier Giroud, auteur du deuxième but des Bleus. Remplacé par Ousmane Dembélé (78ème)



Olivier Giroud (8) : Profitant de l’absence de Benzema, le joueur du Milan AC a montré à quel point il pouvait être important pour Didier Deschamps, qui ne lui fait pas forcément confiance. En effet, Giroud s’est montré précieux dans la conservation du ballon, dans le jeu en appui et dans ses remises. C’est d’ailleurs comme ça qu’il a délivré une passe décisive pour Mbappé. Et Olivier Giroud a ensuite réussi à trouver le chemin des filets de la tête sur un service de Griezmann (65ème). Remplacé par Christopher Nkunku (78ème).



Kylian Mbappé (7) : Ce n’est plus une surprise, le crack du PSG est le principal danger des Bleus. A plusieurs reprises, tout au long de la rencontre, Mbappé s’est procuré de grosses occasions, mais a souvent raté alors qu’il était pourtant en face-à-face avec Patrick Pentz, le gardien autrichien. Mais les efforts de Kylian Mbappé ont fini par être récompensés puisque c’est lui qui a ouvert le score (56ème) au terme d’un exploit en solitaire, mettant ainsi les Bleus sur le chemin de la victoire. Remplacé par Randal Kolo Muani (91ème).