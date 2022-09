Equipe de France

Benzema, Pogba... Deschamps doit gérer un gros problème

Publié le 22 septembre 2022 à 02h10 par La rédaction

Les Bleus s'envoleront pour le Qatar dans deux mois, mais les hommes de Didier Deschamps n'appréhendent pas le Mondial de la meilleure des manières. Outre les soucis extra-sportifs de Paul Pogba et de Kylian Mbappé, l'Equipe de France reste sur une série de 4 matchs sans victoire. De plus, beaucoup de cadres sont absents du dernier rassemblement avant la Coupe du Monde...

L'Equipe de France aborde la dernière répétition avant le Mondial au Qatar dans un « climat négatif » d'après le capitaine Hugo Lloris ou « qui n'est pas le plus apaisé » selon Didier Deschamps. Qu'importe, les Bleus sont les tenants du titre et seront forcément très attendus. Or, lors du dernier rassemblement au mois de juin dernier, ils ont failli et n'ont pas remporté un seul des quatre matchs qu'ils ont disputé. A cela sont venues s'ajouter les affaires concernant Paul Pogba et Kylian Mbappé. Une multitude d'éléments qui ne présage rien de bon. Et malheureusement pour Deschamps, il devra composer sans bon nombre de ses hommes forts pour la trêve de septembre, tous blessés.

Coupe du monde 2022 : Les enseignements de la dernière liste de Deschamps https://t.co/VxnluQuHdC pic.twitter.com/pZajoGJIig — le10sport (@le10sport) September 20, 2022

Benzema blessé

Le premier casse-tête de Didier Deschamps réside dans la recherche d'un attaquant axial en remplacement à Karim Benzema. L'attaquant du Real Madrid est touché à la cuisse droite et a déclaré forfait pour ce rassemblement. Néanmoins, le sélectionneur des Bleus a de la ressource à ce poste avec Christopher Nkunku, Olivier Giroud ou encore le petit nouveau Randal Kolo-Muani. Mais un joueur du calibre de Benzema ne se remplace pas aussi facilement. Le seul point positif est que la blessure du Nueve n'est que légère et Carlo Ancelotti a annoncé qu'il sera de retour après la trêve.

Un milieu de terrain décimé

Au milieu de terrain, Didier Deschamps est a court de munitions. En effet, peu importe le système de jeu qu'il utilise, Paul Pogba et N'Golo Kanté sont des titulaires indiscutables. Le premier s'est fait opéré du genou dont il souffrait et traverse une période tourmentée, tandis que le second enchaine plus les blessures que les matchs avec Chelsea. De plus, les remplaçants tels qu'Adrien Rabiot et Boubacar Kamara sont également touchés par les blessures. Didier Deschamps a du faire appel à un novice avec Youssouf Fofana et a été contraint de rappeler Jordan Veretout. Les milieux sélectionnés lors de cette liste auront une énorme carte à jouer.

L'hécatombe en défense