Equipe de France

Coupe du monde 2022 : Ils jouent très gros lors de ce rassemblement

Publié le 20 septembre 2022 à 20h40 par La rédaction

L'Equipe de France affrontera l'Autriche et le Danemark les 22 et 25 septembre prochain. En dernière position de sa poule, la bande à Didier Deschamps ne devra négliger ses rencontres d'autant plus qu'elles sonnent comme les dernières répétitions avant la Coupe du monde au Qatar. Certains Bleus y joueront gros et devront donner raison à leur sélectionneur.

Didier Deschamps a convoqué 23 joueurs pour le prochain rassemblement des Bleus . Face à la multitude de blessure de certains de ses cadres, les revenants joueront gros aux yeux de Deschamps. Pour d'autres, il faudra confirmer les bonnes impressions laissées lors du dernier rassemblement afin de s'assurer un billet pour la prochaine Coupe du monde.

La liste des 2️⃣3️⃣ Bleus appelés pour nos 2 derniers matchs de Nations League, avec 3️⃣ nouveaux visages : @BadiashileB, @YFofana19_ et Randal Kolo Muani 👋22/09 : 🇫🇷🇦🇹 au Stade de France 🏟25/09 : 🇩🇰🇫🇷 à Copenhague 🏟#FiersdetreBleus pic.twitter.com/jsrGWSt9Vz — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 15, 2022

L'énorme pression sur les revenants

Ce n'est pas passé inaperçu, Didier Deschamps a rappelé de nombreux cadres qui s'étaient fait chiper leur place lors du précédent rassemblement. Parmi-eux, on retrouve Olivier Giroud, enfin rappelé par le sélectionneur des Bleus après la blessure de Karim Benzema. Le buteur de l'AC Milan jouera très gros car il n'est plus indispensable aux yeux de Deschamps. Ousmane Dembélé devra se décomplexer. Brillant depuis le début de la saison avec le Barça, il devra sortir le grand jeu afin d'écarter définitivement Moussa Diaby. Enfin, Ferland Mendy ne devrait que disputer quelques minutes en raison de l'attache de Deschamps envers Théo Hernandez, spécialiste au poste de piston gauche, mais il faudra être sérieux pour le latéral du Real Madrid. En effet, le sélectionneur des Bleus lui envoie un message fort en le préférant à Lucas Digne. Tâche à lui de montrer ce dont il est capable. L’ancien latéral du PSG a finalement été convoqué pour combler la blessure de Théo Hernandez, avant de déclarer forfait à son tour, remplacé par Adrien Truffert, appelé en Bleus pour la première fois.

La brèche s'ouvre au milieu de terrain

Le milieu de terrain des Bleus est décimé. N'Golo Kanté et Paul Pogba, titulaires indiscutables sous Deschamps, sont tous les deux blessés. De plus, la présence de Paul Pogba à la prochaine Coupe du monde est de plus en plus incertaine puisqu'il s'est fait opéré du genou dont il souffrait. Aurélien Tchouaméni et Mattéo Guendouzi devront se montrer au niveau pour remplacer les deux tauliers de Didier Deschamps et au pire s'assurer un statut de remplaçant pour le Qatar. De retour, Eduardo Camavinga a pris un peu de retard sur ses deux coéquipiers mais le sélectionneur des Bleus pourrait faire appel à lui si Pogba n'est pas rétabli à temps.

Confirmer les bonnes impressions