Foot - Equipe de France

Équipe de France : Deschamps justifie ses surprises

Publié le 15 septembre 2022 à 18h30 par La rédaction

Alors que Didier Deschamps vient de dévoiler sa liste ce jeudi pour les deux dernières rencontres de la Ligue des Nations, le sélectionneur des Bleus a décidé d’intégrer trois nouveaux joueurs : Benoît Badiashile, Youssouf Fofana et Randal Kolo Muani. Lors de sa conférence de presse, Didier Deschamps a détaillé les raisons de ces choix.

L’équipe de France s’apprête à affronter l’Autriche et le Danemark la semaine prochaine dans le cadre de la Ligue des Nations. Une dernière répétition avant la Coupe du Monde. Ce jeudi, Didier Deschamps a donc dévoilé sa liste pour ce rassemblement. Alors qu’on peut voir les retours d’Olivier Giroud ou encore Ousmane Dembélé, le sélectionneur des Bleus a notamment réservé trois surprises dans sa liste et a tenu à donner des raisons sur ses choix.

« Benoît fait partie des espoirs »

Parmi les petits nouveaux de la liste de Didier Deschamps, on peut retrouver Benoît Badiashile. Le défenseur de l’AS Monaco réalise actuellement un très bon début de saison et le sélectionneur a profité des absences de certains joueurs en défense pour lui donner sa chance. « Benoît fait partie des espoirs. Il fait un très bon début de saison avec l'AS Monaco. Le fait qu'il soit spécialiste au poste a joué aussi. Il y a un certain nombre de blessés (Kimpembe, L. Hernandez). C'est un jeune joueur en progression. Le lien avec la sélection Espoirs est important. »

« Il est pris sur ce qu'il fait la saison dernière et cette année »

Autre joueur de l’AS Monaco qui profite de son très bon début de saison mais aussi de quelques absences, c’est Youssouf Fofana. Le milieu monégasque était déjà suivi par Didier Deschamps. « Youssouf (Fofana) est un joueur qu'on suit. C'est un domaine où il y a beaucoup de concurrence. Il est pris sur ce qu'il fait la saison dernière et cette année, c'est un milieu complet. Lui aussi profite des absences (Kanté, Pogba) dans ce secteur de jeu. »

« Il continue de confirmer ce qu'il a fait au FC Nantes »