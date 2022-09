Foot - Equipe de France

Deschamps sort du silence pour la polémique Pogba

Publié le 15 septembre 2022 à 15h10 par Arthur Montagne

Depuis quelques semaines, Paul Pogba est au coeur d'une énorme polémique avec son frère Mathias. Une situation qui jette un froid sur son avenir en équipe de France alors que la Coupe du monde approche à grands pas. Didier Deschamps est sorti du silence dans ce dossier.

C'était très attendu. Présent en conférence de presse ce jeudi, Didier Deschamps a dévoilé sa liste pour la réception de l'Autriche et le déplacement au Danemark en Ligue des nations, les 22 et 25 septembre. Et bien évidemment, le sélectionneur de l'équipe de France a été interrogé sur la polémique Pogba. Le milieu de terrain de la Juventus n'est pas convoqué à cause d'une blessure, mais sa situation extra-sportive pourrait également poser problème.

Mathias Pogba en garde à vue, son avocat sort du silence https://t.co/FqSQaHk77I pic.twitter.com/wfauXlquGC — le10sport (@le10sport) September 14, 2022

«La justice fait son travail»

« Ne me demandez pas d'intervenir dans des histoires, créées, recréées, aujourd'hui, la justice fait son travail. Mais malgré tout, voilà, c'est quelqu'un qui est solide, qui a du caractère et il est focus sur le terrain », assure Didier Deschamps devant les médias avant de se prononcer sur la possibilité de voir Paul Pogba à la Coupe du monde.

«C'est un point d'interrogation»