Foot - Equipe de France

Deschamps envoie un message à Pogba avant la Coupe du monde

Publié le 15 septembre 2022 à 14h45 par Arthur Montagne

Présent en conférence de presse ce jeudi, Didier Deschamps s'est prononcé sur la situation de Paul Pogba, blessé avec la Juventus et dont la présence à la Coupe du monde est très incertaine. Et le sélectionneur des Bleus reconnait être de le flou total pour son milieu de terrain.

Paul Pogba traverse une période plus que particulière. Entre ses problèmes extra-sportifs et l'affaire dans laquelle il est impliqué avec son frère Mathias, et sa grave blessure avec la Juventus, le Champion du monde 2018 n'est pas certain de disputer la Coupe du monde qui se disputera en novembre prochain. Didier Deschamps s'est prononcé sur cette situation.

Mathias Pogba en garde à vue, son avocat sort du silence https://t.co/FqSQaHk77I pic.twitter.com/wfauXlquGC — le10sport (@le10sport) September 14, 2022

«Si il est rétabli, ce serait une très bonne chose»

« Il est impossible aujourd'hui d'affirmer quoi que ce soit. Oui, il y a un délai avec une fourchette plus ou moins longue. Je connais très bien Paul avec qui j'échange régulièrement. Aujourd'hui, personne, même lui, ne peut affirmer s'il sera là. Je ne sais pas s'il pourra être guéri », lance le sélectionneur de l'équipe de France en conférence de presse.

«C'est un point d'interrogation»