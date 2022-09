Foot - Equipe de France

Equipe de France : Le message fort de Giroud à Deschamps

Publié le 21 septembre 2022 à 21h45 par Jules Kutos-Bertin

De retour en équipe de France avec l’absence de Karim Benzema, Olivier Giroud va tout faire pour convaincre Didier Deschamps de le convoquer pour la Coupe du Monde au Qatar. Même si son rôle a changé, l’attaquant du Milan AC garde les mêmes ambitions, à savoir disputer un troisième mondial de rang.

Tout proche de battre le record de buts de Thierry Henry, Olivier Giroud a été considérablement freiné par le retour de Karim Benzema en équipe de France. Pour autant, Giroud ne perd pas espoir et espère toujours être du voyage au Qatar avec en ligne de mire le record. Avec l’absence de Benzema, blessé, l’attaquant du Milan AC aura l’occasion de se montrer sur ce rassemblement.

Giroud veut jouer un troisième mondial

Face à l’Autriche et le Danemark, l’équipe de France tentera d’inverser la tendance dans cette Ligue des Nations. Pour Olivier Giroud, l’objectif sera de convaincre Didier Deschamps de le sélectionner pour la Coupe du Monde.

Let’s go again 🇫🇷💪🏼 pic.twitter.com/GzhiSW0xro — Olivier Giroud (@_OlivierGiroud_) September 15, 2022

« Je n'ai jamais mis le souk dans un vestiaire »