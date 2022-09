Foot - Equipe de France

Pogba, Mbappé, Qatar... Les polémiques s’enchainent pour la FFF

Publié le 24 septembre 2022 à 19h00 par Axel Cornic

A quelques semaines de la Coupe du monde au Qatar, la Fédération française de football doit faire face à des nombreuses affaires délicates. C’est le cas avec Kylian Mbappé et sa contestation de la convention pour les droits à l’image, mais également pour Paul Pogba, qui se retrouve au sein d’une polémique qui enfle de jour en jour. Pour ne rien arranger, une autre affaire se dessine...

Décidément, on a vu plus serein pour une préparation de Mondial. Champion en titre, la France se retrouve liée à ‘d’innombrables affaires controversées, dont elle n’est pas toujours sortie grandie. C’est le cas avec Kylian Mbappé, qui en quelques heures et avec notamment l’aide de la ministre des Sports, semble avoir fait plier la FFR concernant les droits à l’image des joueurs de l’équipe de France.

PSG : L'annonce fracassante de Mbappé sur son clash avec la FFF https://t.co/cBNU040oWw pic.twitter.com/6OQej0GuJV — le10sport (@le10sport) September 23, 2022

Le feuilleton Pogba n’en finit plus...

Que dire alors de Paul Pogba ? Le milieu de terrain tricolore n’a pas joué depuis plusieurs mois et après une opération au genou qui pourrait lui faire rater le Mondial, il alimente les rubriques extra-sportives à cause d’une sombre affaire impliquant notamment son frère Mathias, mais également son coéquipier Mbappé ou encore Serge Aurier, l’ancien du PSG. Encore tout récemment son frère aîné l’a accusé d’avoir eu recours à un marabout pour nuire à Mbappé, notamment lors d'un match entre le PSG et Manchester United en 2019.

« Nous demandons à la FFF que ses annonces soient mises en œuvre »

Ce samedi, c’est au tour d’Amnesty International de s’attaquer à la FFR, dénonçant le silence de l'instance face aux violations des droits de l’homme au Qatar, pays hôte de la prochaine Coupe du monde. « Nous nous réjouissons que la FFF exerce son devoir de vigilance envers les prestataires de services avec lesquels elle sera en lien au Qatar, et attendons qu'elle fasse preuve de transparence en la matière » peut-on lire dans un communiqué publié par l’ONG. « Nous demandons à la FFF que ses annonces soient mises en œuvre et restons à sa disposition pour échanger de manière plus approfondie. Le temps presse avant le lancement de la Coupe du monde ».

« Participer ne signifie pas fermer les yeux et cautionner »