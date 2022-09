Foot

Au coeur de l’affaire Pogba, son avocate est menacée par son frère

Publié le 24 septembre 2022 à 15h30 par Thomas Bourseau

Rafaela Pimenta est proche de Paul Pogba depuis de longues années et a repris le flambeau depuis la disparition de Mino Raiola. Alors forcément, Mathias Pogba lui a lancé un appel à l’aide, en la menaçant d’utiliser des solutions drastiques si Pimenta n’y mettait pas du sien pour mettre un terme à la polémique.

Depuis la mort de Mino Raiola, Rafaela Pimenta gère à la fois les intérêts judiciaires et sportifs de Paul Pogba. L’avocate brésilienne est donc forcément liée à la polémique entourant son client concernant les tentatives d’extorsion d’argent, à savoir 13M€, des maîtres-chanteurs.

«Je parlerai de comment tu es proche de la famille et de comment tu as laissé faire tout ça»

Sachant pertinemment le lien qui unit Paul Pogba à son avocate, Mathias Pogba a demandé à Rafaela Pimenta par le biais d’un long message envoyé le 14 août dernier, que s’est procuré BFM TV , de ne pas faire « l’autruche » , comprenant tout de même la position de l’avocate qui ne veut pas nuire à son image et à sa carrière en mettant les pieds dans une telle affaire. « Puisque c’est comme ça, je vais te dire ce qui va arriver en refusant de me rencontrer et de m’aider : J’irai voir tous les médias possibles, dans tous les pays possibles. Bien sûr, j’expliquerai comment mon frère s’est impliqué dans les affaires louches avec des criminels qui ont fait couler le sang pour lui. (...) Mais je parlerai aussi de toi, de comment tu es proche de la famille et de comment tu as laissé faire tout ça. Je te reparlerai de comment j’étais impliqué par mon frère avec des criminels, comment j’ai été agressé, menacé alors que je n’ai rien n’a voir avec tout ça, que j’étais impliqué uniquement à cause de lui ».

Marabout, Mbappé… La vérité éclate sur les agissements de Pogba https://t.co/Po1WhYzEMF pic.twitter.com/AcRoZSifbS — le10sport (@le10sport) September 24, 2022

«Rafa ceci est un vrai appel à l’aide»

Par la suite, Mathias Pogba n’a pas manqué de rappeler que son travail d’avocate et de représentante n’était pas simplement avoir le beau rôle via les commissions, mais qui lui fallait également veiller sur le bien-être de Paul Pogba et sur celui de sa famille. « Rafa ceci est un vrai appel à l’aide. Qu’on le veuille ou non on est tous impliqués même toi, ne serait-ce qu’à cause de ta proximité avec la famille ce que tous les médias savent. Si cette affaire n’est pas réglée comme il faut, personne n’en sortira indemne. Donc voyons nous, trouvons une solution ensemble avant que les choses ne s’aggravent encore plus ».

«Sachez que si je meurs vous aurez mon sang sur vos mains, ma mort sur votre conscience»