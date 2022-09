Foot - Equipe de France

Deschamps, Varane... Tout le monde est derrière Giroud

Publié le 24 septembre 2022 à 22h30 par Axel Cornic

Le cas d’Olivier Giroud fait débat, à quelques semaines de la Coupe du monde. Barré par le retour de Karim Benzema avant l’Euro 2021, l’attaquant de l’AC Milan est en train de renaître sur le plan national comme international et semble être soutenu au sein de l’équipe de France, par ses coéquipiers comme par son sélectionneur, Didier Deschamps.

Il y a quelques années, tout le monde s’insurgeait contre l’absence de Karim Benzema et réclamait son retour. C’est désormais au tour d’Olivier Giroud, qui à 35 ans semble vivre une nouvelle jeunesse. Champion d’Italie avec l’AC Milan la saison dernière, l’attaquant s’est montré décisif avec l’équipe de France tout récemment et de plus en plus d’observateurs s’interrogent concernant sa présence à la Coupe du monde au Qatar.

« Giroud est un joueur important pour le groupe »

Présent en conférence de presse ce samedi, Raphaël Varane a été questionné sur la situation de son coéquipier. « C'est un joueur important pour le groupe, il apporte son calme, son expérience et son envie. Son état d'esprit est irréprochable » a confié le défenseur de l’équipe de France. « Ça a fait plaisir à tout le monde de le voir marquer, on veut le voir le plus souvent possible avec le maillot bleu ».

« Il y a beaucoup de soutien à Olivier et il le mérite, mais... »

A ses côtés se tenait le sélectionneur Didier Deschamps a reconnu l’importance d’Olivier Giroud au sein du groupe tricolore, mais a entretenu le flou concernant sa présence au Mondial. « Il y a beaucoup de soutien à Olivier et il le mérite. Je n'implique pas les joueurs dans la sélection ou la sélection des joueurs. Ce n'est pas leur rôle » a déclaré le sélectionneur, rebondissant sur les propos de Varane. « Tant mieux pour Olivier. A certaines périodes, il aurait pu avoir ce soutien-là. Olivier, à lui de maintenir. Je sais ce qu'il est capable de faire, il a des affinités avec des joueurs plus que d'autres mais il a toujours eu un esprit collectif. Réponse début novembre ».

« Peu importe le rôle que j’aurai dans cette équipe je serai à 200 % derrière »