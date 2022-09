Foot - Equipe de France

En pleine polémique Pogba, Deschamps reçoit une excellente nouvelle

Publié le 25 septembre 2022 à 14h00 par Hugo Chirossel

Opéré du genou droit il y a quelques semaines, la participation de Paul Pogba à la Coupe du Monde est incertaine, mais il y a de l’espoir. D’après les dernières informations en provenance d'Italie, la rééducation se passe bien et le joueur de la Juventus s’est fixé comme objectif le match retour de Ligue des champions face à Benfica.

En pleine polémique avec son frère Mathias, Paul Pogba continue sa rééducation. Opéré du genou droit au début du mois de septembre, son entraîneur, Massimiliano Allegri, avait confié qu’il ne s’attendait pas à le revoir sur les terrains avant 2023, mais cela pourrait finalement arriver plus tôt que prévu.

Pogba se fixe une date de retour

À moins de deux mois de la Coupe du Monde au Qatar, Paul Pogba s’est fixé un objectif. D’après Tuttosport , l’international français veut être de retour pour le match retour de Ligue des champions face à Benfica, prévu le 25 octobre prochain. Si la Juventus reste prudente, la rééducation de Paul Pogba se passe bien, ce qui peut donner de l’espoir à Didier Deschamps.

« Il va tout faire pour se rétablir le plus vite possible »

Il reviendrait donc sur les terrains, à un peu moins d’un mois du début de la Coupe du Monde, ce qui laisse penser qu’il pourrait très bien être appelé par le sélectionneur de l’équipe de France. « Je connais bien Paul, il va tout faire pour se rétablir le plus vite possible et être avec nous en novembre. Mais le timing est court et il viendra à condition qu'il soit apte et qu'il soit en mode compétiteur », avait confié Didier Deschamps en conférence de presse.

« Paul n'est pas un GO »