Equipe de France : L’avertissement de Giroud à Thierry Henry

Publié le 25 septembre 2022 à 13h15 par Thibault Morlain

A 35 ans, Olivier Giroud se rapproche d’écrire l’histoire de l’équipe de France. En effet, le buteur du Milan AC n’est plus qu’à quelques réalisations du record de Thierry Henry. Buteur face à l’Autriche, Giroud s’est ainsi rapproché de l’ancienne gloire des Bleus et pourrait définitivement la dépasser prochainement. Le joueur de Didier Deschamps n’a d’ailleurs pas manqué d’avertir Thierry Henry.

Avec 51 buts en 123 matchs, Thierry Henry détient aujourd’hui le record du nombre de réalisations en équipe de France. Alors que l’ancien joueur d’Arsenal avait détrôné Michel Platini, il pourrait prochainement l’être par Olivier Giroud. Décisif contre l’Autriche, le joueur du Milan AC compte désormais 49 buts. Il n'est ainsi plus qu'à deux unités de de Thierry Henry.

Olivier Giroud est ainsi plus proche que jamais de battre le record de Thierry Henry. Et ce dimanche, pour Téléfoot , le joueur de l’équipe de France a averti son prédécesseur : « Plus que 2 buts. Titi attention ».

