Giroud, Benzema... Deschamps va devoir trancher pour le Mondial

Opposés depuis des années, Karim Benzema et Olivier Giroud n’ont pas joué ensemble depuis l’Euro. Avec le retour attendu du capitaine du Real Madrid en équipe de France, la place de Giroud en bleue est contestée. D’ici la Coupe du Monde, Didier Deschamps va devoir faire un choix crucial.

C’est un débat qu’on ne s’attendait pas à revivre. Malgré ses six années d’absence, Karim Benzema a fait son retour en équipe de France pour l’Euro 2020. Titulaire et décisif très rapidement, l’attaquant du Real Madrid a poussé Olivier Giroud sur le banc. Mais cette saison, le buteur du Milan AC carbure et son statut en bleu est remis en question, surtout que Didier Deschamps a pris pour habitude de ne pas sélectionner Giroud lorsqu’il convoque Benzema.

Buteur contre l’Autriche, Olivier Giroud a encore prouvé son importance lorsque Deschamps fait appel à lui. Même si son ticket pour la Coupe du Monde est loin d’être assuré, l’ancien joueur d’Arsenal espère y aller. « Si le coach estime qu’il aura besoin de moi, je répondrai présent. Il sait ce qu’il en est de mon côté. Maintenant, comme il a dit, il y a des choses qui évoluent, d’autres qui n’évoluent pas. Il laisse planer le doute. Est-ce frustrant de vivre ça ? Oui. Mais c’est le carré vert qui prime. Je suis concentré sur ce que j’ai à faire sur le terrain et c’est lui qui décidera » , a déclaré Giroud sur Téléfoot .

It hasn’t been spoken about enough but Giroud has just completed his 7th start in a row at 35 years of age. Milan have had an injury crisis so he’s had NO rest. Giroud has provided 5 goals & 1 assist. Warrior. pic.twitter.com/Xgaz7BapMD