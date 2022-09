Foot - Equipe de France

France : La nouvelle sortie de Giroud pour la Coupe du Monde

Publié le 25 septembre 2022 à 15h15 par Thibault Morlain

L’échéance approche et la question est de savoir quelle sera la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde. L’incertitude plane notamment concernant la présence ou non d’Olivier Giroud. Malgré ses performances en club et en sélection, le joueur du Milan AC n’entre plus forcément dans les plans du sélectionneur. Giroud a évoqué la question, encore une fois, ce dimanche.

Si Olivier Giroud est actuellement avec l’équipe de France, c’est en grande partie parce que Karim Benzema est forfait. En effet, cela fait maintenant plusieurs rassemblements que Didier Deschamps laisse le buteur du Milan AC sur le côté. Alors que cela n’échappe à personne, Giroud répond sur le terrain. Et face à l’Autriche, le buteur des Bleus a montré à quel point il pouvait encore être très important.

Equipe de France : Deschamps en remet une couche sur Giroud https://t.co/LLm6vkVw3R pic.twitter.com/INBAT2ldU9 — le10sport (@le10sport) September 25, 2022

« Si le coach estime qu’il aura besoin de moi, je répondrai présent »

De quoi alors lui permettre de valider son ticket pour le Qatar et la Coupe du Monde avec l’équipe de France ? Ce dimanche, pour Téléfoot , Olivier Giroud a expliqué : « La Coupe du Monde ? Si le coach estime qu’il aura besoin de moi, je répondrai présent. Il sait ce qu’il en est de mon côté. Maintenant, comme il a dit, il y a des choses qui évoluent, d’autres qui n’évoluent pas. Il laisse planer le doute ».

« Je suis concentré sur ce que j’ai à faire sur le terrain »