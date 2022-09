Foot - Équipe de France

Equipe de France : Deschamps en remet une couche sur Giroud

Publié le 25 septembre 2022 à 07h45 par La rédaction

Depuis plusieurs mois, le cas Olivier Giroud divise chez les Bleus. En effet, l'attaquant de l'AC Milan était indispensable aux yeux de Didier Deschamps mais depuis le retour de Karim Benzema, le sélectionneur des Bleus lui fait rarement appel. Buteur face à l'Autriche, Giroud n'est pas assuré d'être titulaire pour la rencontre face au Danemark ce dimanche.

Olivier Giroud a encore répondu présent lors du match opposant l'Equipe de France à l'Autriche. L'attaquant milanais a doublé la mise et a scellé la victoire des Bleus . De quoi s'assurer une place de titulaire face au Danemark ? Deschamps a répondu.

Deschamps hésite encore

Didier Deschamps ne fait plus aucun cadeau à Olivier Giroud. Excellent face à l'Autriche, l'ancien Gunners n'est pas certain de débuter la rencontre face aux Danois. « Si j’ai envie de revoir plus Olivier Giroud ? Je sais ce qu’il est capable de faire. Il est concerné par le match de demain (dimanche). Après ça rentre dans la réflexion. Il savait qu’il débuterait le dernier match, je prendrai une décision demain (dimanche) » a déclaré le sélectionneur des Bleus .

Giroud ronge son frein