France : Giroud, Coupe du Monde… Les vérités de Deschamps

Publié le 25 septembre 2022 à 17h00 par Thibault Morlain

La Coupe du Monde approche et l’une des questions qui se pose est de savoir si Didier Deschamps fera appel à Olivier Giroud. Plus forcément appelé ces derniers mois en équipe de France, le buteur du Milan AC montre toutefois à quel point il peut être important. Mais c’est bien Deschamps qui aura le dernier mot pour Giroud. La question a donc été posée au sélectionneur.

Buteur et passeur décisif, Olivier Giroud a livré une grande prestation face à l’Autriche. De quoi permettre au buteur de l’équipe de France de gagner de précieux points en vue de la Coupe du Monde. En effet, malgré son passif en sélection, le joueur du Milan AC n’est pas assuré d’être au Qatar. Cela fait plusieurs rassemblements maintenant que Deschamps ne compte plus vraiment sur Giroud et ce peu important ses performances en Italie. Pour autant, rien n’est encore figé comme le sélectionneur a bien tenu à le faire savoir ce dimanche.

« J’ai le temps… »

Ce dimanche, Didier Deschamps n’a pas échappé aux questions sur Olivier Giroud. Sera-t-il à la Coupe du Monde ? Dans des propos accordés à Téléfoot , le sélectionneur de l’équipe de France a expliqué : « J’ai le temps. Mais est-ce que je vous ai dit que je ne le prenais pas ou que je le prenais ? (…) Est-ce que je sais si je vais le prendre ou pas au Qatar ? Si je savais… C’est pas lui spécialement. Je n’ai pas toutes les données. Mais il fait tout pour y être ».

