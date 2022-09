Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG: La prochaine destination de Donnarumma déjà connue ?

Publié le 29 septembre 2022 à 09h45 par Amadou Diawara

Alors que le PSG s'intéresserait à Jan Oblak, Gianluigi Donnarumma pourrait prendre la porte en 2023. Et cela tombe plutôt bien, puisque la Juventus rêverait toujours de s'offrir les services de l'international italien. Reste à savoir si le PSG et la Vielle Dame réussiront à se mettre d'accord pour le transfert de Gianluigi Donnarumma.

En fin de contrat avec l'AC Milan à l'été 2021, Gianluigi Donnarumma a fait ses valises et s'est engagé librement et gratuitement en faveur du PSG, et ce, pour une durée de cinq saisons. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec le PSG, le gardien de 23 ans pourrait tout de même quitter le club dans un avenir proche.

La Juventus rêve toujours de Gianluigi Donnarumma

Alors que le PSG s'intéresserait de près à Jan Oblak, Gianluigi Donnarumma pourrait ne plus faire long feu au Parc des Princes. Et pourtant, Christophe Galtier vient de lui offrir une place de titulaire incontesté au détriment de Keylor Navas, qui doit se contenter d'un rôle de doublure cette saison. Consciente de la situation de Gianluigi Donnarumma, la Juventus serait en embuscade.

La Juventus n'a jamais oublié Gianluigi Donnarumma