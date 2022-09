Foot - Mercato - PSG

PSG : Grand danger sur le mercato pour ce gros dossier de Campos

Publié le 28 septembre 2022 à 17h15 par Thibault Morlain

Au PSG, cela devrait encore bouger chez les gardiens dans les mois à venir. Et dernièrement, le nom de Jan Oblak a notamment été associé au club de la capitale. Mais voilà que l’actuel joueur de l’Atlético de Madrid aurait d’autres options pour son avenir. Et du côté de la Premier League, on s’activerait également pour tenter de récupérer Oblak.

Bien que le PSG a Gianluigi Donnarumma, l’Italien ne rassure pas forcément et à côté de cela, Keylor Navas ne devrait pas s’éterniser. Par conséquent, le club de la capitale se pencherait déjà sur l’arrivée d’un nouveau gardien pour Christophe Galtier. Qui sera alors recruté ? Le nom de Jan Oblak a été évoqué. A 29 ans, le Slovène est sous contrat jusqu’en 2028 avec l’Atlético de Madrid.

Oblak, successeur de Lloris ?

Mais voilà que le PSG ne serait pas le seul club à penser à Jan Oblak. En effet, selon les informations de l’ Evening Standard , le portier de l’Atlético de Madrid serait également dans les petits papiers de Tottenham. A la recherche du successeur d’Hugo Lloris, les Spurs se tourneraient donc vers Oblak.

Les manoeuvres ont déjà débuté

Comme développé par le média britannique, Jan Oblak serait la priorité de Tottenham. Et le club londonien aurait même déjà avancé ses premiers pions en sondant le gardien de l’Atlético de Madrid à propos d’un transfert lors du prochain mercato estival.