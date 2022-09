Foot - Mercato

Menacé par Mauricio Pochettino à Nice, il vide son sac

Publié le 29 septembre 2022 à 15h15 par Dan Marciano

Présent en conférence de presse ce jeudi en marge d'une rencontre face au PSG, Lucien Favre s'est exprimé sur son avenir incertain à Nice et sur les rumeurs qui ont agité ces dernières semaines, à savoir le possible retour de Mauricio Pochettino en Ligue 1. Le technicien suisse a répondu avec sincérité aux journalistes présents dans la salle.

Libéré par le PSG à la fin de la saison dernière, Mauricio Pochettino a été annoncé proche d'un possible retour en Ligue 1. Le technicien argentin aurait été la priorité de l'OGC Nice pour remplacer Lucien Favre, mais ce dernier a finalement été conforté dans sa position.

« Les rumeurs sont les rumeurs »

Présent en conférence de presse, Lucien Favre s'est exprimé sur son avenir et sur les rumeurs autour d'une possible arrivée de Mauricio Pochettino. « Les rumeurs sur une possible arrivée de Pochettino ? Très bien, les rumeurs sont les rumeurs. Pas de problème, je connais ça » a déclaré le technicien suisse dans des propos rapportés par L'Equipe.

« Il y a des mauvais moments partout»