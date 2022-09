Foot - Mercato - OM

OM : La vente de l’OM totalement relancée ? La réponse

Publié le 30 septembre 2022 à 04h30 par Thibault Morlain

Cela fait maintenant de très longs mois que certains annoncent la vente de l’OM, expliquant même qu’elle serait déjà réglée. Pourtant, aucune officialisation n’est tombée jusqu’à présent. Mais ce jeudi, un nouveau rebondissement a remis un peu d’huile sur le feu dans ce feuilleton de l’OM. Pour autant, la vérité serait loin d’un futur départ de Frank McCourt. Explications.

Aujourd’hui, c’est Frank McCourt qui est le patron de l’OM. Et cela fait maintenant plusieurs mois que l’Américain multiplie les démentis en réponse à une possible vente du club phocéen. Les rumeurs sont pourtant nombreuses. Thibaud Vézirian persiste lui notamment à dire que l’OM a d’ores et déjà été vendu, bien qu’il n’y a aucun signal à ce sens depuis le temps qu’il annonce la cession du club phocéen à l’Arabie Saoudite.

Mercato - OM : Après McCourt, un autre départ fracassant est acté https://t.co/c3rXPXxXUs pic.twitter.com/UiA0vkyHhu — le10sport (@le10sport) September 29, 2022

McCourt quitte le conseil de surveillance

Frank McCourt est donc à la tête de l’OM, mais ce jeudi, une information n’a échappé à personne. Ainsi, il a été révélé qu’il y a quelques jours, l’Américain avait démissionné de ses fonctions de président et membre du conseil de surveillance de l’OM. Faut-il alors y voir un signe d'un désengagement de McCourt et du début de processus de vente du club ? Certains ont forcément rapidement fait le lien. Mais cela serait loin d’être le cas…

Le début du processus de vente ? Non