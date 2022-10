Foot - Mercato - OM

OM : Un énorme chantier déjà réglé pour Longoria ?

Publié le 1 octobre 2022 à 05h00 par Thibault Morlain

A 35 ans, Dimitri Payet est bien évidemment plus proche de la fin de sa carrière que du début. Sous contrat jusqu’en 2024 avec l’OM, le Réunionnais a encore des choses à apporter au club phocéen, qui doit tout de même penser à l’avenir. Qui pourrait alors venir faire oublier Payet sur la Canebière ? Alors que la succession du numéro 10 sera forcément un gros sujet des prochains mois, les questions commencent déjà à se poser et la solution pourrait déjà être trouvée pour Pablo Longoria.

La saison dernière, Dimitri Payet a porté l’OM sur ses épaules, contribuant grandement à la qualification en Ligue des Champions. Mais voilà que cette saison est plus compliquée pour le Réunionnais, pas forcément dans les plans d’Igor Tudor. Le début de la fin pour Payet ? Aujourd’hui, le Marseillais est sous contrat jusqu’en 2024 et à l’OM, il va donc commencer à penser à l’avenir…

Mercato - OM : Avec cette recrue, Igor Tudor a fait un strike https://t.co/OcVnUJUdIr pic.twitter.com/wNZJFp81U8 — le10sport (@le10sport) September 30, 2022

Harit pour oublier Payet ?

Dimitri Payet étant donc de moins en moins influent, il faut alors trouver d’autres solutions. Et qui pourrait le remplacer à long terme ? Voilà un feuilleton qui devrait occuper Pablo Longoria, même s’il a peut-être déjà la réponse sous les yeux. En effet, certains voient en Amine Harit le successeur de Payet à l’OM. Revenu à Marseille cet été, prêté avec option d’achat par Schalke 04, le Marocain pourrait donc s’inscrire sur le long terme sur la Canebière. Et ainsi devenir le futur Dimitri Payet ?

« Je me sens prêt pour le remplacer »