Mercato - OM : Avec cette recrue, Igor Tudor a fait un strike

Publié le 30 septembre 2022 à 06h30 par Thomas Bourseau

Après un premier prêt à l’OM lors de l’exercice précédent, Amine Harit a remis ça, mais évolue cette fois-ci sous les ordres d’Igor Tudor et non de Jorge Sampaoli. L’occasion pour l’international marocain de faire un point sur ce changement important qu’il accueille relativement bien.

Sous la houlette de Jorge Sampaoli la saison passée, Amine Harit a voyagé entre le onze de départ et le banc de touche. Au terme de son exercice de prêt, Harit est retourné à Schalke 04. Annoncé à Villarreal entre autres, l’international marocain a une nouvelle fois débarqué à l’OM sous la forme d’un nouveau prêt avec option d’achat.

Harit révèle des discussions avec Tudor avant sa signature

Bien qu’il ne soit toujours pas un titulaire indiscutable à l’OM et cette fois-ci sous les ordres d’Igor Tudor, Amine Harit a tout de même débuté 2 de ses 5 apparitions sous le maillot du club phocéen. Dans un style de jeu différent de celui de Sampaoli, Harit se sent bien sous les ordres de Tudor avec qui il avoue avoir échangé avant de faire le choix de revenir. « Il y a eu des discussions avec Tudor. C’est quelqu’un qui a un jeu porté sur le fait de jouer directement vers l’avant. On n’essaye pas de faire des possessions stériles. On essaye d’embêter l’adversaire, de créer le maximum de danger. Mon style convient très bien avec la méthode du coach. Et les discussions qu’il y a eu, c’était vraiment tactique sur le fait d’être porté vers l’avant. On est une équipe qui veut tout le temps poser des problèmes ».

« Un petit peu de changement, pas énormément non plus »