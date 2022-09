Foot - Mercato - OM

OM : Les confidences d’Amine Harit sur son retour à l’OM

Publié le 29 septembre 2022 à 21h10 par Thibault Morlain

Cet été, il aura fallu les derniers moments pour voir Amine Harit faire son grand retour à l’OM. Le Marocain a, à nouveau, été prêté par Schalke 04, cette fois avec une option d’achat. Ayant retrouvé la Canebière, Harit a tout de même retrouvé un environnement qui avait quelque peu évolué depuis son départ avec notamment l’arrivée d’un nouvel entraîneur, Igor Tudor.

Durant le dernier mercato estival, Pablo Longoria souhaitait faire venir un milieu offensif. N’ayant pas pu le faire avec Ruslan Malinovskyi, rester à l’Atalanta Bergame, le président de l’OM s’est alors rabattu sur Amine Harit, qui était retourné à Schalke 04 après sa saison dernière avec le club phocéen. Le Marocain n’attendait d’ailleurs que ça de son côté : revenir à l’OM. Cela a fini par arriver au bout du mercato estival et voilà Harit donc de retour sur la Canebière.

« Pour moi, y’a pas énormément de changement »

De passage en conférence de presse ce jeudi, Amine Harit s’est d’ailleurs confié sur son retour à l’OM. Le Marseillais a tout d’abord expliqué : « Y’a eu un petit peu de changement, pas énormément non plus. Il y a toujours les bases qui sont toujours là. On sait qu’un effectif ça tourne pendant les mercatos. Pour moi, y’a pas énormément de changement. Je suis revenu avec le même état d’esprit que l’année dernière pour donner un maximum et donner ma pierre à l’édifice ».

« Il y a eu des discussions avec Tudor »