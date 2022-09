Foot - Mercato - OM

OM : Jackpot pour Amine Harit à l'OM

Publié le 27 septembre 2022 à 04h15 par Thibault Morlain

Amine Harit est donc de retour à l'OM. Prêté la saison dernière par Schalke 04, le Marocain a une nouvelle fois été cédé avec une option d'achat. Pour Harit, cela pourrait donc se transformer à l'OM et cela ne sera clairement pas une mauvaise nouvelle pour le milieu offensif d'Igor Tudor. Explications.

Les recrues se sont multipliées à l'OM durant le dernier mercato estival. Et ça a bougé jusqu'au dernier moment avec notamment le retour d'Amine Harit. Après un prêt la saison dernière, le Marocain a retrouvé la Canebière. Il a de nouveau été prêté par Schalke 04, mais cette fois, Pablo Longoria a réussi à obtenir une option d'achat à hauteur de 5M€.

1,5M€ pour Harit ?

Celle-ci devrait d'ailleurs être levée dès qu'Amine Harit aura atteint les 15 matchs avec l'OM. Cela devrait donc arriver très prochainement. Le club phocéen déboursera alors 5M€, mais selon les informations de Bild , cela va permettre à Harit de toucher un petit pactole. En effet, dans la transaction, Schalke 04 ne récupérera que 3,5M€ quand les 1,5M€ restants iront dans les poches du Marseillais.

« Je pense qu’elle va être levée »