OM : Après son transfert, Harit envoie un message fort

Publié le 11 septembre 2022 à 19h15 par La rédaction

De retour à l’OM cet été, Amine Harit a retrouvé le Stade Vélodrome et les supporters de l’Olympique de Marseille, sous la forme d’un nouveau prêt après celui de la saison dernière en provenance de Schalke 04. Et l’international marocain a envoyé un message fort à ses supporters après ce retour…

Amine Harit est de retour à l’Olympique de Marseille. Après un prêt d’une saison globalement réussi l’an passé, l’international marocain a une nouvelle fois quitté Schalke 04 cet été, afin de rejoindre l’OM, pour un nouveau prêt d’une saison. De retour au Stade Vélodrome, l’ancien milieu offensif du FC Nantes a tenu à envoyer un message fort aux supporters marseillais.

« La maison, c’est là où est le cœur »

Ainsi, dans une courte vidéo postée sur Twitter , Amine Harit a tenu à remercier les supporters du Stade Vélodrome pour leur accueil. En effet, l’international marocain a reposté son entrée sur la pelouse, sous le maillot marseillais, où il a été ovationné par son public, accompagné d’une légende : « L a maison, c’est là où est le cœur ».

𝙷𝚘𝚖𝚎 𝚒𝚜 𝚠𝚑𝚎𝚛𝚎 𝚝𝚑𝚎 𝚑𝚎𝚊𝚛𝚝 𝚒𝚜 💙🫶🏼 pic.twitter.com/eT4X3IjUBe — Amine Harit (@Amine_000) September 11, 2022

