OM : Après le mercato XXL, Veretout fait passer un gros message

Publié le 11 septembre 2022 à 17h10 par Bernard Colas

Alors que douze recrues sont venues poser leurs valises dans la cité phocéenne, l’OM dispose d’un effectif compétitif pour cette nouvelle saison chargée. Ce dont a conscience Jordan Veretout, qui s’est montré satisfait de ce début d’exercice au moment de revenir sur le dernier succès marseillais en date face au LOSC (2-1).

Quelques jours après sa défaite en Ligue des champions face à Tottenham, l’OM s’est bien repris contre le LOSC (2-1). Les hommes d’Igor Tudor enchaînent les bons résultats en Ligue 1, leur permettant d’être deuxième du classement, à égalité de points avec le PSG. Un début de saison que savoure Jordan Veretout, estimant que l’équipe est armée pour poursuivre sur sa lancée après le dernier mercato estival.

« On a un effectif complet et c'est notre force »

« C'est une victoire qui fait du bien, on ne pourra pas toujours gagner 3-0, ça fait du bien contre une belle équipe de Lille. On a eu du mal à rentrer dans le match, mais on su réagir après le but. Je pense qu'on a un très grand effectif. Les joueurs qui étaient titulaires aujourd'hui ont été très bons. On a un effectif complet et c'est notre force. On est cohérents dans ce qu'on fait depuis le début de la saison mais on ne s'enflamme pas, le championnat est long, on prend ce qu'il y a à prendre », a confié Jordan Veretout, arrivé cet été en provenance de l’AS Rome.

