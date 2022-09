Foot - Mercato - OM

McCourt prend une décision, le feuilleton sur la vente relancé

Publié le 29 septembre 2022 à 14h00 par Dan Marciano

Frank McCourt prend du recul. Propriétaire de l'OM depuis 2016, l'Américain a démissionné de son poste de président du Conseil de surveillance. Une décision, qui n'est pas passée inaperçue auprès des supporters marseillais. Certains y voient un signe annonciateur de son départ prochain et de la vente du club phocéen.

Il n'y a pas si longtemps, le duo Jacques-Henri Eyraud/Frank McCourt tenait les rênes de l'OM. Jusqu'en juin 2021 et le départ précipité du président marseillais, remplacé par Pablo Longoria. Mais Eyraud n'avait pas totalement coupé avec le club marseillais puisqu'il avait continué à siéger au sein du Conseil de Surveillance, présidé par McCourt jusqu'au 8 septembre dernier. En effet, le propriétaire de l'OM aurait pris la décision de prendre du recul et de quitter son poste au sein de l'instance.

McCout démissionne de son poste au Conseil de Surveillance

Comme le confirme plusieurs sources, Frank McCourt ne présidera plus le Conseil de Surveillance. Il est remplacé par Barry Cohen, actionnaire de l'OM et l'un de ses plus fidèles soldats. Ce dernier prendra plus de place et aura un regard avisé sur les finances du club. Selon RMC Sport , un autre départ aurait été acté au sein du Conseil de Surveillance, celui de Jacques-Henri Eyraud.

Eyraud aussi sur le départ

L'ancien président de l'OM aurait, lui aussi, décidé de pendre du recul et de quitter son poste au sein du Conseil de Surveillance. Eyraud s'éloigne définitivement du club marseillais. Reste désormais à savoir s'il continuera à siéger au sein du conseil d'administration de la LFP.

