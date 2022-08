Foot - OM

OM : Eyraud est de retour, les supporters enragent

Publié le 27 août 2022 à 10h30 par Arthur Montagne

Très discret depuis l'annonce de son départ du poste de président de l'OM, Jacques-Henri Eyraud est réapparu publiquement jeudi à l'occasion du tirage au sort de la phase de groupe de la Ligue des champions. Vice-président du conseil de surveillance, Eyraud reste proche de Frank McCourt, mais cela ne plaît pas à tout le monde, et son retour sur le devant de la scène aurait passablement agacé les fans marseillais.

En 2016, alors que l'OM est racheté par Frank McCourt, un homme est très en vue, un certain Jacques-Henri Eyraud. Et pour cause, ce dernier, très proche du Bostonien, va être nommé président du club marseillais. Mais tout ne va pas bien se passer. Et pour cause, les investissements, mais également la communication de Jacques-Henri Eyraud sont très mal perçus à Marseille et la situation va même dégénérer en début d'année 2021 poussant Frank McCourt à prendre une décision radicale à savoir se séparer de celui qui président depuis plus de quatre ans. Pablo Longoria, arrivé quelques mois plus tôt pour occuper le poste de directeur du football lui succède.

Eyraud recasé par McCourt...

Un soulagement pour le supporters de l'OM. Cependant, ils vont rapidement déchanter en apprenant que Jacques-Henri Eyraud ne quitte pas totalement le club. En effet, Frank McCourt a décidé de le recaser à un autre poste, à savoir celui de vice-président du conseil de surveillance. « On a inventé un concept ! A Marseille, c’est Longoria. A Paris, c’est Eyraud. Sauf qu’une immense partie du budget et des intérêts de l’OM se joue à Paris: les droits TV, l’équipementier, le marketing, et bientôt la société commerciale. L’influence d’Eyraud reste grande, et McCourt l’écoute encore beaucoup », assurait d'ailleurs un proche de l’OM à RMC .

... et réapparaît en public

Preuve que Jacques-Henri Eyraud a toujours un rôle à l'OM, l'ancien président du club faisait partie de la délégation marseillaise présente à Istanbul à l'occasion du tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions. Une apparition qui n'a pas manqué de faire parler, notamment du côté des fans de l'OM.

