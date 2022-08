Foot - OM

OM : Dimitri Payet est dans le flou à cause d’Igor Tudor

Publié le 24 août 2022 à 13h10 par Thomas Bourseau

Dimitri Payet ne dispose plus du même statut à l’OM. L’ancien capitaine du club phocéen doit se contenter d’un rôle d’un remplaçant de luxe. Un changement drastique par rapport à la saison dernière, mais qui ne serait clairement pas compris par le principal intéressé. Explications.

À Marseille, Dimitri Payet ne joue plus vraiment. En attestent son temps de jeu lors de ses trois dernières apparitions sous le maillot de l’OM pour les trois premières journées de Ligue 1 : 14 minutes pour la réception de Reims (4-1), 22 minutes pour le déplacement à Brest (1-1) et 26 minutes pour la victoire face à Nantes au Vélodrome (2-1). Certes, son temps de jeu augmente crescendo, mais on se trouve bien loin du statut qui était le sien la saison passée sous Jorge Sampaoli.

Frustré, Dimitri Payet attend son heure

L’ancien capitaine de l’OM n’a d’ailleurs pas voulu du brassard face à Brest lorsque Valentin Rongier lui avait offert. Frustré au vu de son utilisation, Dimitri Payet ne serait pas pour autant démoralisé et ne prévoirait pas de demander des comptes à Igor Tudor quitte à partir au clash comme ce fut le cas avec Jordan Amavi ou d’autres proches de Payet comme L’Équipe l’a souligné ce mercredi.

Payet est écarté pour une question de poids et ne comprend pas

Cependant, il ne comprendrait pas pourquoi Igor Tudor fait une telle fixette sur son poids alors que la saison passée, lorsqu’il flambait avec Jorge Sampaoli, le même nombre était affichés sur le balance. En interne, on ferait savoir que le fait que Payet soit quelque peu mis à l’écart relèverait totalement de sa forme physique et donc de son poids. Reste à savoir combien de temps cette situation va s’éterniser.