Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Dimitri Payet prend peur pour son avenir

Publié le 24 août 2022 à 10h10 par Thomas Bourseau

Alors qu’il dispose d’un statut de Marseillais à vie, Dimitri Payet comptait effectuer sa reconversion après la fin de sa carrière de joueur au sein même du club phocéen comme cela fut convenu lors de la prolongation de son contrat à l’été 2020. Cependant, le président Pablo Longoria ferait obstacle à cela et au statut même de Marseillais à vie du Français. De quoi pousser Payet à réclamer le même traitement que Steve Mandanda concernant sa reconversion.

À l’OM, Dimitri Payet ne vit pas encore un cauchemar, mais une saison bien différente que l’exercice précédent. En effet, alors qu’il avait été nommé capitaine de l’équipe première du club phocéen, Payet était un élément phare du onze de départ de l’Olympique de Marseille sous Jorge Sampaoli. Mais le technicien argentin n’est plus là, remplacé en lieu et place par Igor Tudor dont le management n’a cessé d’être évoqué dans la presse depuis sa prise de fonctions en juillet dernier.

Payet sait que Longoria menace son statut de Marseillais à vie

Ce mercredi, L’Équipe révèle que contrairement à ses amis Jordan Amavi et Matteo Guendouzi, Dimitri Payet ne serait pas encore parti au clash avec Igor Tudor et n’en aurait nullement l’intention. Cependant, Payet saurait que rien ne sera plus comme avant et que la nomination de Pablo Longoria à la présidence du club a altéré son statut de « Marseillais à vie ». Ayant témoigné du déclassement de Steve Mandanda, finalement parti cet été au Stade Rennais, Payet saurait pertinemment que son statut d’intouchable est en danger, au même titre que sa reconversion promise au sein du club par l’ex-président Jacques-Henri Eyraud à la signature de sa prolongation à l’été 2020.

Mercato - OM : L’offensive est lancée pour Milik, transfert imminent ? https://t.co/lnRcpFEGKI pic.twitter.com/54CP8tVK7O — le10sport (@le10sport) August 24, 2022

Dimitri Payet veut trouver un accord pour sa reconversion à l’OM avec Longoria